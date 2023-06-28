السويد تواصل "إثارة الجدل".. تنظيم تظاهرة لإحراق "المصحف الشريف" تزامناً مع العيد

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرًا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظّم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية بينما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.ويرى خبراء السياسة أن هذه الخطوة التصعيدية من جانب الحكومة السويدية، تؤدي إلى إثارة مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم. كما ستعقد مفاوضاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطسلي "ناتو" الذي تقاتل دبلوماسيتها للانضمام إليه لتعزيز أمنها القومي في ظل ارتفاع المخاطر الأمنية في شرق أوروبا منذ أن أطلقت روسيا حملة عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.