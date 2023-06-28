ماكرون يدعو للتهدئة بعد مقتل مراهق جزائري على يد الشرطة

ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران عن ماكرون أقواله، داعيا إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار على الشاب البالغ من العمر 17 عاما بزعم عدم وقوفه عند نقطة تفتيش مرورية.وتم الكشف أن الشاب من أصول جزائرية ويدعي نائل م.، وهو يعمل كعامل توصيل.واكد ماكرون، إن إطلاق الشرطة النار على مراهق أمر "لا يمكن تفسيره" و"لا يغتفر"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في ضواحي باريس.وبين ماكرون خلال زيارته لمدينة مرسيليا، : "قتل مراهق، هذا أمر لا يمكن تفسيره ولا يغتفر".وأضاف الرئيس الفرنسي أن القضية "حرّكت الأمة بأكملها"، معربًا عن "الاحترام والمودة" لأسرة الضحية.وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة 31 شرطيا واعتقال 31 شخصا خلال أعمال العنف التي شهدتها ضواحي باريس مساء أمس.وأفادت قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية الفرنسية بأنه تم تدمير نحو 25 سيارة، وأضرمت النار في عدد من المباني الإدارية، وتم تحطيم سيارات شرطة وإطفاء، بالإضافة إلى إقامة حواجز من براميل القمامة في الشوارع، خلال أعمال الشغب.