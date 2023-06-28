"راعية للإرهاب".. إيران ترفع دعوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية

واتهمت طهران أوتاوا بارتكاب "انتهاكات مفترضة لحصاناتها" من خلال عدد من الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية العائدة لإدراجها على قوائم «الإرهاب» في 2012، حسبما أعلنت المحكمة في بيان.