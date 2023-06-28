بوتين يحتضن القرآن الكريم ردا على حرقه (فيديو)

بوتين يحتضن القرآن بعد أن أهدي إليه أثناء زيارته لأحد المساجد في داغستان، ويعلق:
روسيا تكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة، وهذا الأمر ليس شائعًا في جميع البلدان. pic.twitter.com/4729w6JhVa
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 28, 2023
بوتين يحتضن القرآن بعد أن أهدي إليه أثناء زيارته لأحد المساجد في داغستان، ويعلق:
روسيا تكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة، وهذا الأمر ليس شائعًا في جميع البلدان. pic.twitter.com/4729w6JhVa