تسريبات "إسرائيلية" تقلق واشنطن حول مفاوضات النووي مع إيران

وأشار الموقع إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أجرى مكالمة هاتفية “متوترة” الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وأعرب عن قلقه من قيام إسرائيل بتسريب معلومات للصحافة حول محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.وقال مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه للصحيفة إن سوليفان خلال المحادثة، أشار إلى أن الكثير من المعلومات في الصحافة غير دقيقة ولا تعكس الجانب الموضوعي للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، لم يشرح مستشار الأمن القومي الأمريكي ما يقصده بـ”عدم الدقة".وقال مسؤول إسرائيلي للموقع إن هنغبي بدوره ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحد من تصريحاته العلنية حول هذا الموضوع قدر الإمكان.