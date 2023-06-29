السعودية.. ارتفاع معدل البطالة الى أكثر من 8 بالمئة

وأظهرت بيانات الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي في البلاد والذي يشمل السعوديين وغير السعوديين، قد ارتفع إلى 5.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 4.8 بالمئة في الربع الأخير 2022.وحسب الهيئة فقد ارتفع معدل البطالة بين الذكور بنسبة 4.6 بالمئة، بينما تصاعدت المعدلات بين الإناث بنسبة 16.1 بالمئة.وحسب البيانات فقد انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.1 بالمئة، حيث بلغ 52.45.