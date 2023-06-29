زلزال بقوة 5.2 يضرب شمال باكستان



السومرية نيوز – دوليات



ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، الأجزاء الشمالية من باكستان من دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.







وشعر بالهزة سكان المناطق الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.













وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 170 كم في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.وشعر بالهزة سكان المناطق الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.