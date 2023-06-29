المنظمة العالمية لحقوق الانسان بشأن حرق القرآن: نطالب العراق بالتدخل

واعربت المنظمة في البيان، "نعرب عن استنكارنا الشديد لما قام به بعض مرضى النفوس، من حرق نسخ من القرآن الكريم، بصورة متكررة من بعض أصحاب العقول والأنفس المريضة والمتطرفة، بشكل علني مليء بالكراهية والتحدي لكل القيم الفاضلة والإنسانية التي تحث على احترام الديانات والكتب المقدسة.وأضافت أنّ "هذا العمل الشنيع الذي جرح مشاعر ملايين المسلمين بل أساء للشعوب الغربية نفسها، التي طالما تباهت باحتضان التنوع واحترام معتقدات الآخرين وحماية الأديان وحقوق معتنقيها ونحن كمنظمة مختصة تعمل في مجال حقوق الانسان نطالب الحكومة العراقية بالتدخل ورفع دعوى على هذا الشخص الذي فعل عمله المدبر وحقده الدفين للأديان السماوية".وتابعت، "على الحكومة العراقية مطالبة المحكمة العليا وايضا عن طريق الانتربول الدولي استقدام هذا الشخص ومحاكمته امام القضاء العراقي كونه يحمل الجواز الاول العراقي".