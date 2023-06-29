مشاهد من انتشال بقايا حطام الغواصة "تيتان".. هذا ما وجدوه

🎖️ تم انتشال حطام الغواصة تيتان بنجاح من قاع البحر ووصل إلى ميناء سانت جون في كندا. تيتان التي يعتقد أنها انفجرت في الأسبوع الماضي على بعد 1600 قدم من تيتانيك ، أودت بحياة جميع أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متنها pic.twitter.com/yJpQ75coKX
— الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) June 28, 2023
🎖️ تم انتشال حطام الغواصة تيتان بنجاح من قاع البحر ووصل إلى ميناء سانت جون في كندا. تيتان التي يعتقد أنها انفجرت في الأسبوع الماضي على بعد 1600 قدم من تيتانيك ، أودت بحياة جميع أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متنها pic.twitter.com/yJpQ75coKX