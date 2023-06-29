"الموساد" يعلن تنفيذ عملية اعتقال داخل الأراضي الإيرانية.. هذه التفاصيل

وفق وكالة رويترز، فقد كشف بيان للموساد أن المشتبه به هو يوسف شهبازي عباساليو، وقال إنه "تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من (مسؤولين) كبار في الحرس الثوري الإيراني" لتنفيذ مثل هذا الهجوم.وقال الموساد: "نفذنا عملية في الأراضي الإيرانية واعتقلنا شخصاً بتهمة التخطيط لاغتيال إسرائيلي في قبرص"، متهماً شعبة الاستخبارات الخارجية التابعة للحرس الثوري بالتخطيط للعملية.وأوضحت التقارير الإسرائيلية أنه بفضل المعلومات التي قدمها المُعتقل في التحقيق، تم تفكيك الخلية التي عملت على تنفيذ الهجوم في قبرص، بالتعاون بين الموساد والاستخبارات القبرصية.فيما لم يوضح التقرير مصير المشتبه به المعتقل، وهل ما يزال داخل الأراضي الإيرانية حراً أو طليقاً.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الأحد 25 يونيو/حزيران 2023، إن السلطات في قبرص أحبطت هجوماً للحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في الجزيرة.وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العامة الإسرائيلية إن خلية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني خططت لمهاجمة أهداف إسرائيلية ومدنيين يهود في قبرص.وأضافت القناة أن السلطات القبرصية أحبطت الهجوم بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "المخابرات القبرصية راقبت عن كثبٍ تحركات الخلية خلال الأشهر الماضية، وبالتالي أحبطت الهجوم الذي خططت له في شبكة من الإرهابيين كانت تعمل من الجانب التركي لقبرص في شمال البلاد، وأرسلت نشطاء من هناك إلى قبرص اليونانية".وتابعت: "راقبت أجهزة المخابرات بانتظامٍ المشتبه به الرئيسي، وساعد ذلك في منع الهجوم، رغم أن المشتبه به تمكن من الفرار، فإنه تم العثور على المعدات التي ربما استخدمها لتنفيذ الهجوم، واعتماداً على تطور التحقيق ستنظر قبرص في إصدار مذكرة توقيف دولية ضد المشتبه به الرئيسي".في السياق، ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أنه "بفضل العمل المشترك والإجراءات المنسقة لجهاز مخابرات إسرائيل، بالتعاون مع وكالات المخابرات الغربية، على الأرجح الأمريكية والإسرائيلية، تم إحباط الهجوم".وأضافت: "تابعت المخابرات القبرصية عن كثبٍ تصرفات مخططي الهجوم، الذين عملوا في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال الأشهر الماضية، ومنعوا تنفيذ العملية".ولم يصدر عن الحرس الثوري الإيراني أي تعليق على ما أوردته الصحافة الإسرائيلية.وكانت السلطات القبرصية، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قد ألقت القبض، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، على مشتبه به أذربيجاني، يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، كان يستهدف رجال أعمال إسرائيليين في العاصمة القبرصية.