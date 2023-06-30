موجة الحر تقتل أكثر من 100 شخص في هذه الدولة

وشهد شمالي المكسيك ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة. وبلغت درجة الحرارة في بلدة أكونشي بولاية سونورا يوم الاثنين الماضي 49 درجة مئوية.وقالت وزارة الصحة أن ولاية نويفو ليون، بشمالي البلاد، شهدت وحدها وفاة 64 شخصا بسب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة منذ منتصف الشهر الجاري.