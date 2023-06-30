ماكرون يتهم عصابات بالمشاركة في أعمال العنف

وقال ماكرون في كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته إنه "سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا في أعقاب مقتل فتى برصاص شرطي".واتهم الرئيس الفرنسي "عصابات بالمشاركة في أعمال العنف التي تشهدها عدة مناطق في فرنسا".وقال ماكرون إن "وزارة الداخلية ستعمل على حشد "وسائل إضافية" للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددًا "بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق".كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى "حذف مشاهد الشغب "الحساسة".