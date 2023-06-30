واشنطن: هجوم أوكرانيا المضاد يتقدم ببطء

وقال في تصريح له: "قادتنا السياسيون أكدوا أننا سنعمل على ضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه لتظل حرة ومستقلة".وأكد ميلي بشأن منح قنابل برؤوس عنقودية لأوكرانيا: "تقديم القنابل العنقودية لأوكرانيا مطروح ولم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن".وحول تبعات تمرد "فاغنر"، الأسبوع الماضي، قال ميلي: "لا نعلم بعد ما إذا كان تمرد مجموعة فاغنر قد أضعف بوتين ومن السابق لأوانه الحكم بذلك".