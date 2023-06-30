بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)

حصلت بعثة الحج العراقية، اليوم الجمعة، على المركز الاول بجائزة "لبيتم" لأفضل بعثة حج تمثل بلدها في المملكة العربية السعودية لهذا الموسم.

وقالت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها حصلت على المركز الأول كأفضل بعثة حج تمثل بلدها في السعودية لهذا الموسم".