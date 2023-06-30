بوربوك: القوات الألمانية ستغادر مالي بشكل عاجل

وقالت بوربوك في تصريحات صحفية: "سيتم سحب القوات الألمانية الآن بطريقة منظمة وبسرعة".وأضافت: "أردنا الاستمرار في المساعدة في الحفاظ على سلامة شعب مالي، لكن الحكومة العسكرية في مالي جعلت ذلك مستحيلا".ووصفت بوربوك إنهاء مهمة حفظ السلام بأنه "نبأ مرير" لمواطني مالي".وصوت اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الإنهاء الفوري لعملية حفظ السلام في مالي استجابة لطلب المجلس العسكري الحاكم في البلاد.وينهي القرار تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم "مينوسما" اعتبارا من الجمعة، حيث يأمرها بوقف العمليات بدءا من السبت، بما في ذلك نقل بعض المهام وسحب أكثر من 15000 فرد بهدف استكمال هذه العملية بحلول 31 كانون الاول 2023.