حرب أهلية واجتياح الحيوانات.. اخر تطورات الاحداث في فرنسا

وتبدو الاحتجاجات في تصاعد، في غياب التأكد من نجاعة الإجراءات التي ستتخذها فرنسا لمعالجتها، بينما يزداد المتظاهرون في الشوارع، رغم حملة الاعتقالات التي شملت المئات، بينما تستمر عمليات النهب والنشل.وأمام هذا الوضع أصبح الحديث عن حرب أهلية واقعا، وعلي سبيل المثال تحدث المرشح السابق للرئاسيات الفرنسية المعروف بعدائه للمهاجرين، والصحفي والكاتب والسياسي إريك زمور، عن الدخول في المراحل الأولى من حرب أهلية.وقال زمور: "هذه حرب عرقية نرى بوضوح أن هذه حرب عرقية، نحن نرى ما هي القوى المشاركة ونحن بحاجة إلى شخص حازم أولاً وقبل كل شيء".في غضون ذلك قال مسؤول محلي إن "لصوصا نهبوا متاجر، أحدها لشركة "آبل" في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا وسط أعمال شغب في أنحاء البلاد يوم الجمعة".وفي حالة من الفوضى فتح محتجون أبواب حديقة الحيوانات، وأطلقوا سراح أسود وغوريلا وحمرا وحشيه، وتركوها تتجول في الشوارع، وتتسلق المباني، وتمشي بين المارّة.وانشترت على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مشاهد فيديو لتلك الحيوانات.المدن المتضررةبدأت الاحتجاجات في نانتير ، إحدى ضواحي منطقة العاصمة الأوسع شمال غرب باريس. بعد ذلك ، كانت هناك احتجاجات في مناطق أخرى حول العاصمة: بيزونز وجينفيلييه وجارجيس-ليس-غونيس وأسنير-سور-سين ومونتروي ونيوي-سور-مارن وكلامارت ومودون.وفي أماكن أخرى من فرنسا تم نشر عناصر النخبة في الشرطة الفرنسية خاصة في الأمكن السياحية الرئيسية بمرسيليا وبوردو في الجنوب، وكذلك المدن الشمالية مثل: ليل - محطة قطار يوروستار من لندن - وروبيكس.دفن القتيلولا يتوقع أن تهدأ الاحتجاجات على الأقل اليوم السبت، إذ تجرى مراسم دفن جثمان المراهق القتيل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في بلدية نانترى بغربى العاصمة الفرنسية يوم الجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" .وقالت السلطات الفرنسية في وقت سابق، إنها ستفرض قيودا على حركة المرور في المساء وخدمة النقل العام في منطقة باريس الكبرى بعد ثلاثة ليال على التوالي من أعمال الشغب، منذ حادث إطلاق النار الدامي من جانب الشرطة قبل ثلاثة أيام.كما نشرت سلطات الأمن 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع اليوم السبت بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال شغب لليلة الرابعة على التوالي.