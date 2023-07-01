الهند.. مقتل واصابة 33 شخصا جراء حريق بحافلة

وذكرت الشرطة الهندية، انه "كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه عندما ارتطمت بعمود وانقلبت بعيد منتصف الليل ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود".وقال شرطي: "كان على متن الحافلة بين 30 و35 شخصا، لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون".ونقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كلم شرق بومباي العاصمة الاقتصادية للهند، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث".وكتب رئيس الوزراء ناريندا مودي على تويتر: "أفكاري وصلواتي مع عائلات الذين لقوا حتفهم. أتمنى الشفاء العاجل للجرحى".