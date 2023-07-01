مع السعودية.. إيران تكشف عن تفاصيل خطة تطوير الحقول النفطية

وقال المسؤول الإيراني، أنه "تم تحديد خطة لجميع الحقول المشتركة بين إيران والسعودية، وتم الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ عمليات مختلفة، بما في ذلك زيادة الإنتاج وصيانة الإنتاج والتطوير الجديد".وأضاف، أن شركتي "بتروبارس" والمنشآت البحرية تعملان في إنتاج النفط في حقل "فروزان" النفطي، وسيتم الإعلان قريبا عن زيادة الإنتاج الجديد في هذا المجال.ولفت إلى أنه "تم توقيع عقد تطوير حقل "فرزاد ب" للغاز، كاشفا ان "طهران بصدد بناء منصة جديدة يؤمل أن تكتمل بنهاية العام الجاري، بعدما تم الحصول على موافقة المجلس الاقتصادي لتطوير هذا المجال وتجري شركة "بتروبارس" عملياتها كمقاول".وأكد خجستة مهر أنه "ليس لدينا حقل مشترك مع السعودية لم يتحدد بعد، إلى جانب ذلك، بدأنا حاليا الأعمال التمهيدية لتنفيذ التعاون المشترك، وذلك عقب استئناف العلاقات مع الرياض".من جهة أخرى، أكد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية جهوزية الشركة لبدء عمليات الحفر في حقل "آرش" باعتماد موارد مالية كبيرة على أن يبدأ العمل في أقرب وقت حيث أن الظروف جاهزة.وأضاف أنه "تم عرض خطة تطوير حقل غاز "فرزاد ألف" على مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وفي المستقبل القريب سيبدأ أيضا بناء منصة هذا الحقل"، مشيرا إلى أن "خططنا لتطوير حقلي "فرزاد ألف وب" هي خطط شاملة".