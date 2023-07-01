تعليق أمريكي جديد يخص "تمرد فاغنر": لا علاقة لنا به

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
دهشة
من
01:50 AM
الى
02:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتهام روسي للولايات المتحدة: خرقت مذكرة السلامة الجوية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460333-638238252109906537.jpg
تعليق أمريكي جديد يخص "تمرد فاغنر": لا علاقة لنا به
دوليات
2023-07-01 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,204 مشاهدة
أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، السبت، أن "لا علاقة" لبلاده بالتمرد الوجيز الذي قامت به مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في روسيا.
واعتبر بيرنز أن "حرب بوتين في أوكرانيا أصبحت فشلا استراتيجيا بالفعل لروسيا".
وقال أن تمرد قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين "شأن داخلي روسي"، مضيفا أن ذلك التمرد "تذكير حي بآثار حرب بوتين المدمرة على مجتمعه ونظامه".
واستطرد: "من الخطأ دوما التهوين من هوس بوتين بالسيطرة على أوكرانيا"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن بيرنز أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير الاستخبارات الروسية سيرغي نارشكين، بعد التمرد القصير الذي شهدته روسيا الأسبوع الماضي.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن بيرنز "تواصل بهدوء مع نظيره الروسي لإيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ليس لها أي دور في الفوضى الداخلية في روسيا".
وجاء في الاتصال: "الولايات المتحدة لم تكن متورطة، هذه مسألة روسية داخلية".
وأوضح المسؤولون أن الاتصال الهاتفي جرى قبل أيام وكان أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة التمرد في روسيا.
وكان رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة قاد تمردا مسلحا، الأسبوع الماضي، لكنه تراجع عنه مع اقتراب مقاتليه من العاصمة الروسية موسكو.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن التمرد قصير الأمد بأنه "جزء من صراع داخل النظام الروسي"، وأكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها غير ضالعين فيه.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يتلقى رسالة من السويد بعد حادثة "حرق القرآن"
سياسة
33.4%
06:55 | 2023-06-30
العراق يتلقى رسالة من السويد بعد حادثة "حرق القرآن"
06:55 | 2023-06-30
السويد تبدي موقفاً من اقتحام سفارتها في بغداد
دوليات
30.94%
07:05 | 2023-06-30
السويد تبدي موقفاً من اقتحام سفارتها في بغداد
07:05 | 2023-06-30
بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)
دوليات
19.75%
14:40 | 2023-06-30
بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)
14:40 | 2023-06-30
في بغداد.. أصحاب مولدات ينفذون إضراباً عن العمل
محليات
15.91%
10:44 | 2023-07-01
في بغداد.. أصحاب مولدات ينفذون إضراباً عن العمل
10:44 | 2023-07-01
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-30
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
Morning Live
محلات الملابس واقبال الناس عليها - الحلقة ٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-29
Morning Live
محلات الملابس واقبال الناس عليها - الحلقة ٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-29
ناس وناس
النجف الأشرف - الحلقة ٤٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-29
ناس وناس
النجف الأشرف - الحلقة ٤٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-29
بعد التحري
ازدحامات بغداد وطرق الموت.. ضياع للوقت وحصد للأرواح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2023-06-28
بعد التحري
ازدحامات بغداد وطرق الموت.. ضياع للوقت وحصد للأرواح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2023-06-28
خط أحمر
في الطارمية...ارهابيون نفذوا عمليات عديدة واليوم هم في قبضة القوى الأمنية - الحلقة ٩ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-25
خط أحمر
في الطارمية...ارهابيون نفذوا عمليات عديدة واليوم هم في قبضة القوى الأمنية - الحلقة ٩ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-25
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-30
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
رحلة عشق من العراق إلى الديار المقدسة
رحلة العشق من العراق إلى الديارالمقدسة - الجزء ٢
06:00 | 2023-06-29
Morning Live
محلات الملابس واقبال الناس عليها - الحلقة ٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-29
Morning Live
محلات الملابس واقبال الناس عليها - الحلقة ٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-29
ناس وناس
النجف الأشرف - الحلقة ٤٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-29
ناس وناس
النجف الأشرف - الحلقة ٤٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-29
بعد التحري
ازدحامات بغداد وطرق الموت.. ضياع للوقت وحصد للأرواح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2023-06-28
بعد التحري
ازدحامات بغداد وطرق الموت.. ضياع للوقت وحصد للأرواح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2023-06-28
لقطات
زواج اليوم افضل من زواج قبل | رحال
12:19 | 2023-06-27
لقطات
زواج اليوم افضل من زواج قبل | رحال
12:19 | 2023-06-27
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتمكن الحكومة الحالية من تحسين واقع الكهرباء في العراق؟
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.