اتهام روسي للولايات المتحدة: خرقت مذكرة السلامة الجوية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن "التحالف" الأمريكي انتهك مذكرة السلامة الجوية 315 مرة في سوريا خلال حزيران.



وقال غورينوف "تم تسجيل 315 حالة انتهاك مرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار وطيران التحالف في يونيو 2023".



وأشار المصدر نفسه إلى أن الانتهاكات موجهة ومنهجية، حيث ازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.