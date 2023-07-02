"كادت أن تحدث كارثة".. حالة طوارئ في إسرائيل

وبحسب وسائل إعلام، فإن سلطة المطارات أعلنت حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، لطائرة "يونايتد إيرلاينز" المتجهة من تل أبيب لنيوارك في نيوجيرسي الأمريكية، إثر اكتشاف نافذه مكسورة.وأكدت، أن الطائرة، وهي من طراز B-781 وعلى متنها 339 راكبا، عادت أدراجها إلى تل أبيب.