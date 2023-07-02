الكشف عن موعد استئناف الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة

ونقلت وكالة "تسنيم" الايرانية عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة قولها أن "الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما القادمة، وسيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة".وأضافت: "عقب افتتاح القنصلية، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك".وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أن "مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل".وأضاف: "في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية".ولفت رئيس مجلس إدارة النقابة إلى أن "مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق، معربا عن أمله في أن يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريبا".