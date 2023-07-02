بشأن الأصول الروسية المجمدة.. النمسا تدعو الدول الأوروبية لهذا الامر

وقال شالنبرغ، :"نحن دول تلتزم بسيادة القانون، هنا يمكن الطعن في كل قرار أمام المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، سواء كان قرارا بفرض العقوبات أو استخدام الأصول المجمدة".ودعا المتحدث إلى "احترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بها في قضية مصادرة واستخدام الأصول الروسية المجمدة".واشار إلى أن "كسرها والالتفاف عليها سيعرض أوروبا للإحراج".