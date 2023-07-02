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بينهم عراقيون.. تركيا ترحل 16 شخصاً إلى سوريا

دوليات

2023-07-02 | 13:01
بينهم عراقيون.. تركيا ترحل 16 شخصاً إلى سوريا
المصدر:
روسيا اليوم
2,295 مشاهدة

رحلت السلطات التركية، اليوم الأحد، 16 شخصا بينهم سوريون وعراقيون إلى الأراضي السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بترحيل السلطات التركية 12 سوريا و4 عراقيين، بينهم نساء وأطفال عبر بوابة رأس العين "سري كانيه" نحو الأراضي السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: إنه "قبل الترحيل تم إيداع هؤلاء المواطنين في إحدى المراكز العسكرية المدعومة من قبل تركيا للتحقق من بياناتهم".

وأشار المصدر نفسه إلى أن العراقيين الأربعة يخضعون حاليا للتحقيق الأمني، وهم من سكان محافظة الأنبار، بينهم سيدتان.

ووفقا للإحصاءات، رحلت السلطات التركية 168 سوريا نحو الأراضي السورية عبر بوابة رأس العين ومعبر تل أبيض شمال شرق سوريا.

وفي الـ16 من حزيران الماضي، أعلنت وزارة الهجرة العراقية عودة 102 عراقي من المناطق الواقعة قرب الحدود التركية السورية.

وذكرت الوزارة في بيان أن العائدين ينحدرون من محافظات "نينوى، صلاح الدين، الأنبار"، مشيرة إلى أن العملية جرت عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، وأكدت الوزارة "استمرارها في إعادة جميع العوائل إلى أرض الوطن طوعية".
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