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البابا فرنسيس: حرق القران الكريم أمر مرفوض ومدان

دوليات

2023-07-03 | 02:42
البابا فرنسيس: حرق القران الكريم أمر مرفوض ومدان
421 مشاهدة


السومرية نيوز – دوليات

عبر البابا فرنسيس عن رفضه لحادثة إحراق القرآن الأخيرة في السويد، مؤكدا أنه فعل مرفوض ومدان، فيما شدد على عدم استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين.

وأعرب البابا عن غضبه الشديد من مثل هذه التصرفات، وقال في حديث لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يحترم احتراما للمؤمنين به، ويجب أبدا عدم استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان".

وأشار إلى أن "مهمتنا تحويل الحس الديني إلى تعاون وأخوة وأعمال ملموسة للخير"، مشددا على أن "مستقبل التعاون بين الأديان يقوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل واحترام الآخر والحقيقة".

وأضاف: "إننا بحاجة اليوم إلى بناة سلام، لا إلى صناع أسلحة.. بحاجة إلى بناة سلام، لا إلى محرضين على الصراعات.. بحاجة إلى رجال إطفاء، لا إلى مشعِلي النيران.. بحاجة إلى الدعاة، إلى المصالحة، لا إلى المهدّدين بالدمار.... فإما حضارة الأخوة أو رجعية العداوة.. إما أن نبني المستقبل معاً، وإما أنه لن يكون هناك مستقبل".


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