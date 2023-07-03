بخطوات مشابهة للعراق.. السعودية تستدعي سفير السويد وتستنكر حرق القرآن

السومرية نيوز – دوليات



استدعت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، سفيرة السويد لدى الرياض، وأبلغتها "رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).







وأضافت الوزارة أن "المملكة طالبت الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال، التي تتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول"، حسبما أفادت (واس).



وفي 29 يونيو / حزيران الماضي، أعربت الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى"، حسبما كانت نقلت (واس). وجاء في بيان للوزارة: "إلحاقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي، الذي أعربت فيه الوزارة عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى، قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفيرة مملكة السويد لدى السعودية وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين".وأضافت الوزارة أن "المملكة طالبت الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال، التي تتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول"، حسبما أفادت (واس).وفي 29 يونيو / حزيران الماضي، أعربت الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى"، حسبما كانت نقلت (واس).

واستنكرت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء (28 حزيران 2023)، جريمة حرق نسخ من المصحف الشريف من قبل بعض مرضى النفوس، مؤكدة أنها تمثل عملاً شنيعاً ينم عن عدوانية ويحرض على العنف والكراهية.



واستدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير السويدي لدى العراق، وتسليمه رسالة احتجاج شديدة على خلفية حرق المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.



وكان سويدي متطرف من أصل عراقي قام بحرق نسخة من المصحف الشريف، الأربعاء الماضي، خارج المسجد الرئيسي في العاصمة السويدية ستوكهولم، مما أثار موجة تنديد واسعة في العالم الإسلامي.