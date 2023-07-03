مقتل واصابة 32 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال في مخيم جنين

وذكرت الوزارة إن "الشهداء هم: سميح فراس أبو الوفا (رصاصة في الصدر) - جنين، حسام محمد أبو ذيبة (رصاصة في الصدر) - جنين، أوس الحنون (رصاصة في الصدر) - جنين، نور الدين حسام مرشود (رصاصة في الرأس) - جنين، محمد عماد حسنين (رصاصة في الرأس) - البيرة.ولفتت وزارة الصحة إلى أن "5 شهداء سقطوا في أقل من 10 ساعات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 185 شهيدا".وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، أنه لا ينوي احتلال مخيم جنين، في وقت شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن مؤسسة الدفاع مستعدة لكل سيناريو.من جهة أخرى، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، بإصابة جندي إسرائيلي خلال العملية التي أطلق عليها الجيش الغسرائيلي اسم "المنزل والحديقة".