تعود إلى 1600 عام.. العثور على 22 مقبرة في الصين

وذكرت وسائل الاعلام الصينية، أنه تم اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى سلالة هان شرقي الصين ما بين عامي (25-220)، و12 مقبرة تم بناؤها في عهد سلالة سونج بين عامي (960-1279) وثمانية أخرى من سلالتي مينج (1368-1644) وتشينج (1644-1911) في تل بقرية بمدينة كافينج، والتي كانت العاصمة في ذلك الوقت في فترة سلالة سونج الحاكمة بين عامي (960-1127).كما تم اكتشاف أبواب ونوافذ مصنوعة من هياكل خشبية داخل الغرف.وقال الباحثون إن الزخرفة الداخلية والتصميم الخارجي لغرف المقابر تماثل المنازل والساحات السكنية في الواقع، مما يساعد على فهم مجريات الحياة في كايفنج خلال عهد أسرة سونج.