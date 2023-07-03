روسيا تتهم ضابطاً أمريكياً بإدارة عمليات "داعش" في سوريا

ونقل ناريشكين تقريرا خاصا أعدته الاستخبارات الخارجية الروسية قالت فيه، إن "نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، جيمس ميلوي، يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، حيث يقوم بتسليمهم صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من بلدتي الحوية وزافريا القريبة من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية".وأشار إلى أن "المكان أصبح منطلقا للعصابات الإرهابية. تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية، وهي في الواقع المقر الرئيسي للسيطرة على أعمال "داعش" في منطقة دمشق وجنوبي سوريا".