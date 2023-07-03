تابعة للموساد الإسرائيلي.. المخابرات التركية تعلن تفكيك خلية تجسس

وقالت المخابرات، إن "هذه الخلية مكلفة بمتابعة ورصد شركة و23 فرداً لهم علاقات تجارية مع إيران".بحسب المعلومات الرسمية فإنه "بعد عام ونصف من المتابعة المخابراتية والأمنية المشتركة، تم التأكد من أن خلية الموساد المذكورة، تقوم بمهام تجسس، ضد شركة و23 شخصا لهم علاقة تجارية مع إيران".وكشفت التحقيقات والمعلومات الأولية عن أن "الموساد الإسرائيلي، قد وصل لزعيم الشبكة "سلتشوك كوتشوك كايا"، وجنده من خلال موظف في الجيش التركي، يدعى "سيركان أوزدمير"، وهو هارب بتهمة الانتماء لجماعة "فتح الله غولان".