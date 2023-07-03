اول تعليق من البيت الأبيض على عملية جنين

جاءت تصريحات البيت الأبيض، في ظل عملية عسكرية تشنها إسرائيل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، أسفرت حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 27، بينهم 8 في حالة خطرة.وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بطائرات مسيرة، خلال واحدة من أكبر عمليات التوغل في الضفة الغربية المحتلة منذ عشرين عاما.وشارك فيها مئات الجنود وأدت إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت حتى بعد ظهر اليوم؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل.وتردد دوي إطلاق النار والمتفجرات في أنحاء المدينة لعدة ساعات بعد الهجوم، فيما حلقت طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض، وقالت كتيبة جنين، التي تضم فصائل مسلحة مختلفة تتمركز في مخيم اللاجئين الكبير بالمدينة، إنها تخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية وأسقطت طائرة مسيرة.