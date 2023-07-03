تطورات أوضاع جنين.. هذا كل ما يجري في المخيم

اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد بزعم تحصن مسلحين داخله قبل أن يقصفه بالمسيرات.





ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليقا على عملية جنين: "المعادلة تغيرت ومن لم يفهم ذلك سابقا سيفهم في الأيام القادمة وسنضرب الإرهاب في كل مكان".



وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير غرف عمليات قتالية لمسلحين فلسطينيين في مخيم جنين، مضيفاً "بعد اقتحام المسجد تم تحديد موقعين لتخزين الأسلحة والمتفجرات".



وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشبان المتحصنين بداخل المسجد فروا من خلال نفق حفر بجانب المسجد، والجيش الاسرائيلي أكد عثوره على نفق داخل المسجد.



وقصف الجيش الاسرائيلي مسجد الأنصار بقذائف مضادة للدروع وجوا عبر طائرات عسكرية مسيرة بعد ضرب حصار عليه.



وقال الجيش الإسرائيلي: تم إطلاع رئيس الأركان على الأنشطة الرئيسية لقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين خلال اجتماع امني وأصدر هاليفي تعليماته بشأن خطوات الاستمرار.



الى ذلك، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: حوالى 2000 جندي إسرائيلي يشاركون حاليا في العملية العسكرية في جنين. وفي آخر التطورات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: المؤسسة الأمنية تستعد ليوم آخر من القتال في مخيم جنين للاجئين.ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليقا على عملية جنين: "المعادلة تغيرت ومن لم يفهم ذلك سابقا سيفهم في الأيام القادمة وسنضرب الإرهاب في كل مكان".وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير غرف عمليات قتالية لمسلحين فلسطينيين في مخيم جنين، مضيفاً "بعد اقتحام المسجد تم تحديد موقعين لتخزين الأسلحة والمتفجرات".وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشبان المتحصنين بداخل المسجد فروا من خلال نفق حفر بجانب المسجد، والجيش الاسرائيلي أكد عثوره على نفق داخل المسجد.وقصف الجيش الاسرائيلي مسجد الأنصار بقذائف مضادة للدروع وجوا عبر طائرات عسكرية مسيرة بعد ضرب حصار عليه.وقال الجيش الإسرائيلي: تم إطلاع رئيس الأركان على الأنشطة الرئيسية لقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين خلال اجتماع امني وأصدر هاليفي تعليماته بشأن خطوات الاستمرار.الى ذلك، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: حوالى 2000 جندي إسرائيلي يشاركون حاليا في العملية العسكرية في جنين.

ونجم عن الهجوم الإسرائيلي الكبير مقتل 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة قرب رام الله، واعتقلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 20 فلسطينيا.

وتردد دوي إطلاق النار والمتفجرات في أنحاء المدينة لعدة ساعات بعد الهجوم فيما حلقت طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض، وقالت "كتيبة جنين"، التي تضم فصائل مسلحة مختلفة تتمركز في مخيم اللاجئين الكبير بالمدينة، إنها تخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية وأسقطت طائرة مسيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

بينما قال الجيش الإسرائيلي إن عملية واسعة النطاق تجري داخل جنين وحولها، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي يضرب جنين بقوة كبيرة"، مضيفا أنه "لا توجد خطط لتوسيع العملية العسكرية إلى كل أنحاء الضفة الغربية".



وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن "بخطتها لتنفيذ عملية في جنين قبل أسابيع".