بقوة 4.7 درجات.. زلزال يضرب مدينة أمريكية

سجّل زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة أنكوريج، أكبر مدن ولاية ألاسكا الأمريكية.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS، بأن الهزة وقعت الساعة 17:47 بتوقيت موسكو، على بعد 20 كلم شمال شرق مدينة أنكوريج، وعلى عمق 24.1 كلم.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في الممتلكات، كما لم يتم إعلان حالة الطوارئ تخوفا من وقوع تسونامي كرد فعل على الهزة الأرضية.