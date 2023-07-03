دولة عربية تدين عمليات الجيش الإسرائيلي في جنين

وطالبت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، "بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية".وجددت الجزائر التعبير عن "تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".ودعت المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، "لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية دون مساءلة أو ردع أو محاسبة".