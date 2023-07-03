حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين

وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.وقطعت القوات الإسرائيلية الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي، سواء الأباتشي أو طائرات الاستطلاع.