إسقاط طائرتين بدون طيار في موسكو الجديدة

وأشار المصدر إلى أن الجيش الروسي تمكن كذلك من إسقاط مسيرة جوية ثالثة فوق مقاطعة كالوغا القريبة من العاصمة الروسية.وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، تم الرصد والتصدي للطائرات المسيرة الثلاث المتجهة نحو موسكو، في أوقات مختلفة عن طريق وسائط الحرب الالكترونية، وتم اسقاط اثنتين منها في موسكو الجديدة والثالثة في مقاطعة كالوغا.وكانت أوكرانيا قد شنت هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في 30 ايار الماضي، حيث نشرت كييف 8 طائرات مسيرة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 5 منها باستخدام منظومات مضادة للطائرات في منطقة موسكو، و3 بواسطة الحرب الإلكترونية.