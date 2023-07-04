استدرجوهن لعيادة مزيفة وحقنوهن بمواد مخدرة.. إعدام 3 مدانين بالاغتصاب في إيران

ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن الثلاثة أدينوا بتهمة التآمر في 12 تهمة مرتبطة بالاعتداء الجنسي أواخر العام 2021 في محافظة هرمزكان بجنوب الجمهورية الإسلامية.وقال مسؤول السلطة القضائية في المحافظة مجتبى قهرماني أن الثلاثة "الذين اغتصبوا عددا من النساء في صالون تجميل غير مرخص، تم شنقهم صباح اليوم (الثلاثاء) في سجن (مدينة) بندر عباس".وأشار "ميزان" الى أن أحد هؤلاء الثلاثة، وهو معاون طبي، قام باستدراج سبع ضحايا الى العيادة المزيفة من خلال "إعلانات خاطئة" على الانترنت لعمليات تجميلية، وقام بحقنهن بمواد مخدرة وعمد الى اغتصابهن.وأدين الآخران، وهما ممرضان كانا شريكين للمدان الأول، بتهمة الاغتصاب وتهم سرقة مواد مخدّرة.ووفق منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.وبحسب منظمات حقوقية إيرانية خارج الجمهورية الإسلامية، نفذت السلطات 582 حكما بالإعدام شنقا في 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015.كذلك، نفذت السلطات حكم الإعدام في حق 354 شخصا على الأقل في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، بحسب المصدر ذاته.