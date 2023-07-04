لأول مرة منذ 10 سنوات.. تركيا ومصر ترفعان التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء

حيث قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا ومصر رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، ووافقتا على تبادل سفيرين. وذكرت أن البلدين رفعتا مستوى العلاقات بينهما تماشياً مع اتفاق بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن مصر وتركيا تبادلتا سفيرين، بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بينهما. وذكرت الوزارة في بيان أن مصر عينت عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة، بينما عينت تركيا صالح موتلو شن سفيراً لها في القاهرة.هذا التطور في العلاقات بين تركيا ومصر يأتي بعد سنوات من التوترات التي خيمت على العلاقة بينهما، قبل أن يعلنا مؤخراً عن بدء صفحة جديدة من العلاقات وتبادل الزيارات على مستوى وزراء الخارجية، والتحضير لقمة على مستوى رئيسي البلدين، من المنتظر أن تجمع رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه اتفق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على "إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمَّة على مستوى رئيسَي البلدين"، بينما قال أوغلو إن تركيا تريد ملء الصفحة الجديدة التي فتحتها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح.