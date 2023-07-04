Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
رمضان 2023
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن إجراء لتسهيل وصول قوات الناتو لحدود روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراقيون يحتفلون طول الطريق.. أبرز عادات الدول العربية في استقبال الحجاج

دوليات

2023-07-04 | 07:29
العراقيون يحتفلون طول الطريق.. أبرز عادات الدول العربية في استقبال الحجاج
1,122 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات

بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم في 10 من ذي الحجة من كل عام، يعود الحجاج القادمون من الحج إلى بلدانهم، إلا أن هذه العودة تتخللها احتفالات خاصة، وطقوس تختلف فيما بينها حسب الدول.

رغم أن هناك هذه الاختلافات، فإن جميع الدول تتشارك فيما بينها في عادات استقبال الحجاج، كما تأتي هذه العادة تيمناً واقتداء بالرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام- عند هجرته إلى المدينة واستقباله من قبل أهلها باحتفال وهدايا، فيما تُعِد النساء الولائم، وتقام أيام من الاحتفال.

استقبال الحجاج في بلاد الشام

حسب مجلة "سيدتي" تتشابه كل من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن فيما بينها في عادات استقبال الحجاج، رغم أن هذه العادات بدأت تتغير مع مرور الزمن، فإن هناك بعض الطقوس التي لا تزال قائمة إلى اليوم.

من بين أهم هذه الطقوس نجد تزيين البيوت بعسف النخيل، أو بأوراق أشجار السرو، مصحوبة بأجمل عبارات الترحيب ولافتات خاصة بهذه المناسبة تحمل آيات قرآنية، فيما يحب البعض تزيين المنازل والأزقة بالمصابيح المضيئة، والتي تكون على شكل نجوم إلى جانب الكعبة.
<strong>استقبال الحجاج في بلاد الشام </strong>/ Shutterstock

أما عند بعض العائلات، فيقوم أفراد العائلة بنحر أضحية وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين، كما يتوافد المستقبلون ليهنئوا الحجاج بعودتهم سالمين إلى أوطانهم، متطهرين من الذنوب والمعاصي والآثام، حيث أصبحت صفحاتهم بيضاء نقية.

يجلس المعازيم مع الحجاج ليسمعوا منهم عن روحانيات الرحلة المباركة وزيارة مقام الرسول -صلى الله عليه وسلم-. ويتم توزيع مياه زمزم وأشهى التمور على الضيوف، وتعتبر هذه العادة مشتركة في كل البلدان التي تقيم مراسم استقبال الحجاج.

عادات استقبال الحجاج في مصر

أما في أم الدنيا مصر، فلأجواء الاحتفال بالحجاج طعم خاص، تتزين جميع الجدران بلافتات لمكة المكرمة والمدينة والنقوش الإسلامية، مصحوبة بعبارة "حج مبرور وذنب مغفور"، هذه العادات لا تزال إلى اليوم في بعض المناطق الريفية المصرية.
<strong>عادات استقبال الحجاج في مصر </strong>/ shutterstock

عند وصول الحجاج إلى الحي تبدأ الزغاريد، ويخرج الأقرباء والجيران والأطفال لاستقبال الحجيج، ويلي ذلك استقبالهم في منزل الحاج وتوزيع الهدايا عليهم، وقد يستمر ذلك لأكثر من 3 أيام.

أما في المدن المصرية الكبيرة فالاستقبال في المطار هو الترحيب الكبير، حيث يتجمع عدد من أفراد العائلة والأصدقاء لاستقبال الحجاج، لهذا فرضت الجهات الأمنية المصرية في المطار عدداً من القوانين التي تنظم ذلك؛ تفادياً للازدحامات التي كانت تحدث.

دول الخليج وتزيين استقبال الحجاج

تتشابه دول الخليج في عادات استقبال الحجاج مع باقي الدول العربية، وما يميز دولة الإمارات بذلك هو تزيين المنازل بالأعلام الخضراء التي ترمز للطهارة ولون الجنة، بالإضافة إلى النثور وهو عبارة عن قطع معدنية وحلويات وأوراق الزهور، وهي تحضر لتنثر على رؤوس الحجاج عند عودتهم على صوت أهازيج الترحيب بالعودة.
<strong>دول الخليج وتزيين استقبال الحجاج </strong>/Shutterstock

أما في البحرين، فيستعد الأهالي قبل قدوم الحجاج بتربية خروف يتم ذبحه على رجل الحاج قبل دخوله بيته، ثم تبدأ مراسم الزفة وتزيين الحجاج بالورد والأهازيج، كما يتم تحضير وجبات طعام توزَّع على الأقرباء والجيران لمدة أسبوع.

وفي الكويت يقيم الحاج العزيمة للأهل والجيران المقربين بعد عودته. كما يقوم بتوزيع الهدايا التي تم شراؤها من الأراضي المقدسة.

الدول المغاربية والحفلات الخاصة
وبالانتقال إلى الدول المغاربية لا تختلف عادات استقبال الحجاج كثيراً فيما بينها، في الجزائر تبدأ حفلات الاستقبال من المطار؛ إذ تقوم العائلة بأخذ أفخم السيارات لاصطحاب الحجاج، كما تبدأ أجواء الاحتفال من الطريق وصولاً إلى المنزل.

فيما تحضر النساء أنواعاً مختلفة من الطعام لاستقبال الضيوف والأقارب، فيما يقوم الحاج بتوزيع بعض الهدايا وماء زمزم المصحوب بالثمر القادم من الحج.
<strong>الدول المغاربية والحفلات الخاصة </strong>/ shutterstock

في المغرب لا تختلف العادات كثيراً، حيث تقوم معظم الأسر المغربية بتجهيز ليلة من المديح والسماع وتلاوة القرآن للاحتفال بقدوم الحاج، كما تحضر وجبات تقليدية لإكرام الضيوف القادمين، سواء الكسكس أو الأصناف الأخرى من المأكولات التي تختلف حسب المناطق والمستوى المادي للعائلة.

خلال هذه الأمسية تقدم النقود والهدايا للأطفال لتعزيز قيم الإسلام وضرورة الذهاب إلى الحج في المستقبل؛ لاعتباره أحد الأركان الأساسية في الإسلام.

تستمر أيام الاحتفال في بعض المناطق لأزيد من أسبوع، فيما تفضل بعض العائلات أن تعزم الجميع في ليلة واحدة من أجل اختصار الوقت، والبدء في متطلبات الحياة اليومية التي تواكب العصر.

احتفالات طول الطريق في العراق

يعرف استقبال الحجاج في العراق عادات وطقوس متوارثة وما زالت مستمرة، وتبدأ منذ وصول الحجاج، إذ يستقبلهم الأقرباء في مواكب السيارات في أجواء من الاحتفال والأهازيج، وما يميز استقبالهم للحجاج الفرق الشعبية الموسيقية، التي تجول في الحي لاستقبال الحجاج.

تعزف الموسيقى التي يرقص عليها الأطفال، كما تستعد النساء في البيوت بعمل الكليجة "المعمول" وهي نوع من أنواع الحلويات الشهيرة في العديد من الدول العربية.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق السباع - الحلقة ٥١ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-04
Play
سوق السباع - الحلقة ٥١ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-04
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل والنجم الرياضي علي أبو شعر - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-03
Play
الممثل والنجم الرياضي علي أبو شعر - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-03
Play
نشرة ٣ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-03
Morning Live
Play
Morning Live
عقوبات تخريب الممتلكات العامة - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-03
Play
عقوبات تخريب الممتلكات العامة - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
Play
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
رحال
Play
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
Play
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Play
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
Play
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Play
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Play
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
Play
جولة مميزة في مطاعم وشوارع بغداد - حلقة ١٠ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق السباع - الحلقة ٥١ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-04
Play
سوق السباع - الحلقة ٥١ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-04
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل والنجم الرياضي علي أبو شعر - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-03
Play
الممثل والنجم الرياضي علي أبو شعر - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-03
Play
نشرة ٣ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-03
Morning Live
Play
Morning Live
عقوبات تخريب الممتلكات العامة - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-03
Play
عقوبات تخريب الممتلكات العامة - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
Play
ارهابيون قاموا بغزوات على القوى الأمنية بالعجلات المفخخة - الحلقة ١٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-02
لقطات
Play
لقطات
مترو بغداد معلق الى اشعار اخر | بعد التحري
13:00 | 2023-07-02
Play
مترو بغداد معلق الى اشعار اخر | بعد التحري
13:00 | 2023-07-02
رحال
Play
رحال
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
Play
جلسة موسيقية فنية مع شباب الشرقاط - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Play
من ١ الى ٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-01
Biotic
Play
Biotic
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Play
متلازمة نوموفوبيا (فقدان الموبايل) - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-30
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
Play
رياضة صيفية.. طبخ وتجميل - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-30
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
رمضان 2023
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.