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في أول خطاب كعضو بمنظمة شنغهاي.. رئيسي يدعو إلى التخلي عن الدولار

دوليات

2023-07-04 | 07:47
في أول خطاب كعضو بمنظمة شنغهاي.. رئيسي يدعو إلى التخلي عن الدولار
621 مشاهدة


السومرية نيوز – دوليات

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء في أول خطاب له كعضو بمنظمة شنغهاي للتعاون أن التشكيل نظام اقتصادي عادل يتم بالتخلي عن الدولار في التبادلات التجارية.

وأعرب رئيسي في كلمته خلال القمة الثالثة والعشرين للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، عن تقديره لرئيس وزراء الهند نارنديرا مودي والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، ورؤساء الدول الأخرى وقال: إننا ننتهز الفرصة ونعرب عن ارتياحنا لانضمام إيران رسميًا لهذه المنظمة بصفتها العضو التاسع.

وأكد: نأمل أن يوفر حضور إيران، الأرضية لضمان الأمن الجماعي والتوجيه نحو التنمية المستدامة ، وتوسيع العلاقات والتواصل، وتعزيز الوحدة واحترام سيادة الدول أكثر من ذي قبل.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جعلت سياسة “الجوار والتقارب و التآزر ” أساس سياستها الخارجية، وتعتبرها أفضل السبل لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وصرح أن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة اثبتت التزامها بضمان الأمن ومکافحة الهيمنة في المنطقة من خلال تجربة أكثر من عقدين من الكفاح الناجح ضد الإرهاب والتطرف، وهي على استعداد لتبادل خبراتها وإمكانياتها في إطار آليات منظمة شنغهاي للتعاون حتى نتمكن من التحرك نحو منطقة خالية من الإرهاب والتطرف والانفصالية.

وصرح أن إيران التي استضافت لاجئين من الشعب الأفغاني أكثر من نصيبها العادل تعتقد أنه لا یوجد حلا لتحقيق و إرساء السلام الدائم في هذا البلد إلا تشكيل حكومة شاملة من كل الاطياف والأحزاب السياسية والتيارات الدينية.

وقال آية الله رئيسي: نحن مستعدون أيضًا للتعاون في التعامل والمواجهة مع التهديدات الجديدة، بما في ذلك في مجال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة والمخدرات من خلال منظمة شنغهاي للتعاون.

وصرح أن ایران تدعم المبادرات البناءة مثل “مبادرة التنمية العالمية و تعتقد أن تعاون الأعضاء في مجال الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والتجارة والتجارة يمكن أن يفتح رؤية واضحة لنظام إقليمي عادل لدول العالم.

وقال رئيسي: أثبتت تجربة العقود الماضية أن هيمنة الدولار والنزعة العسكرية فسحت المجال أمام هيمنة نظام الهيمنة الغربية. ومن هذا المنطلق فإن أي محاولة لتشكيل نظام دولي عادل تتطلب إزالة أداة الهيمنة هذه في العلاقات البينية الإقليمية.

وأضاف: أن توسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية والتبادلات المالية بين أعضاء هذه المنظمة وشركائهم التجاريين يتطلب مزيدًا من الاهتمام الجاد و ترحب الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بأي تحرك لتقدیم أدوات الدفع المالية على أساس التقنيات الحديثة لتسهيل التبادل المالي بين الأعضاء و الشركاء التجاريين، لا سيما في الأطر متعددة الأطراف.

وقال: يلعب ميناء جابهار وممر جابهار-سرخس دورًا فریدا في ربط البلدان غير الساحلية في آسيا الوسطى ببحر عمان والمحيط الهندي. ونحن عازمون على استكمال مسار العبور هذا، وبجهود الخبراء الإيرانيين والتعاون المشترك بين إيران وروسيا ، دخل استكمال خط سكة حديد الممر الشمالي الجنوبي مرحلة التنفيذو يمكن أن يساعد استخدام طريق الاتصالات هذا في تحسين وتحقيق الأمن لدول المنطقة.

وتشارك ايران في القمة لأول مرة كعضو رئيسي في منظمة شنغهاي للتعاون.

وانطلق الاجتماع الثالث والعشرين لقادة هذه المنظمة، الیوم الثلاثاء 4 تموز/ يوليو عبر الفديو كنفرانس في نيودلهي بالهند.

وكانت إيران عضوًا مراقبًا في منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2005 وطلبت الحصول على عضوية رسمية وكاملة في هذه المنظمة بعد 16 عامًا فی الاجتماع قمة شنغهاي الحادي والعشرين في العاصمة الطاجيكية دوشنبة في سبتمبر عام 2021 التي شارك فيها رئيسي حيث وافق الاعضاء على طلب ايران لتصبح العضو التاسع في هذه المنظمة الإقليمية المهمة.
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