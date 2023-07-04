انقلاب قطار للشحن في إيران يخلف قتيلا ومصابين

وقال مختار سلحشور في تصريح له: "عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادث لقطار شحن في مجمع الصلب، وإعلان ذلك لمركز مراقبة العمليات في جمعية الهلال الاحمر تم على الفور إرسال فرق إغاثة وإنقاذ إلى مكان الحادث".وأضاف: "الحادث الذي وقع صباح يوم أمس في مجمع بندرعباس" للصلب أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين، لذلك بدأ رجال الاغاثة والإنقاذ عملية انتشال جثة الشخص الذي لقي مصرعه".وأعلن سلحشور "انتهاء العملية مساء الاثنين لافتا إلى أن عملية انتشال جثة الشخص الصريع في هذه الحادثة استمرت أكثر من 12 ساعة".