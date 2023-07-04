بعد 17 يوليو.. روسيا توضح موقفها من تمديد اتفاق تصدير الحبوب

وقالت الوزارة، في بيان، أن "موسكو ستبذل كل ما بوسعها لضمان خروج جميع السفن التجارية المشاركة في صفقة الحبوب من البحر الأسود قبل نهاية الموعد المشار إليه".وأعربت الوزارة عن استغرابها من "صمت الأمم المتحدة، وعدم إعلان الغرب بشكل علني إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والأسمدة".وأشار البيان إلى "مواصلة الجانب الروسي التعامل بضمير ومسؤولية مع التزاماته كطرف في الاتفاق، وبذله الجهود اللازمة حتى تتمكن جميع السفن المشاركة فيه من إكمال مهمتها بنجاح، ومغادرة البحر الأسود قبل موعد انتهاء الاتفاق".وكانت وسائل إعلام روسية وعالمية ذكرت، يوم أمس الاثنين، أن موسكو قد تجري مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب خلال الأيام المقبلة، كما أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترح البنك الزراعي الروسي الذي يدعو لإنشاء شركة فرعية تمكنه من إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لإرضاء موسكو.وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم، وهما لاعبان رئيسيان في أسواق الحبوب والبذور الزيتية. وتهيمن روسيا أيضا على سوق الأسمدة.