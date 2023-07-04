الصين تلغي زيارة بوريل الى بكين

وقالت المفوضية، ان "الصين ألغت زيارةً كان من المقرر أن يجريها مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، إلى بكين الأسبوع المقبل"، وسبق أن أُرجئت الزيارة في منتصف نيسان ؛بسبب إصابة بوريل حينها بكوفيد-19".وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي: "للأسف، تبلّغنا من نظرائنا الصينيين بأن التواريخ المقررة للأسبوع المقبل لم تعد ممكنة، وعلينا الآن تحديد تواريخ أخرى".وفي منتصف حزيران، كشفت المفوضية الأوروبية عن إستراتيجية للاستجابة بحزم أكبر إلى المخاطر التي تؤثر على أمنها الاقتصادي، في مساعٍ لتقليل الاعتماد الاقتصادي للاتحاد الأوروبي على بكين.