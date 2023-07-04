بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، ببدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين.



وقال موقع "روسيا اليوم"، إن الطيران الإسرائيلي يشارك في تأمين الانسحاب من مخيم جنين.

وأكدت إذاعة الجيش بدأ انسحاب القوات الإسرائيلية من المخيم.



ويأتي ذلك بعد مرور يومين على عدوان على مدينة ومخيم جنين، والذي أسفر عن مقتل 11 فلسطينيا ووقوع العديد من الإصابات والاضرار المادية.