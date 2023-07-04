ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أنه تم نقل عدة إصابات إحداها خطيرة جراء قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي في الحارة الشرقية بمدينة جنين.إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش ضرب خلية مسلحة شكلت تهديدا لقوات الأمن عندما غادرت مخيم جنين للاجئين.وأضاف أن طائرة تابعة للجيش هاجمت مجموعة مسلحة كانت متمركزة في مقبرة على أطراف مدينة جنين.وصرح بأن المسلحين شكلوا خطرا على قوات الأمن عند مغادرتهم المخيم.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية ببدء انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من مخيم جنين.