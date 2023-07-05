بعد قتل 12 فلسطينيا.. الجيش "الإسرائيلي" يعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين

السومرية نيوز – دوليات



أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاء عملية عسكرية كانت مستمرة منذ يومين في جنين في الضفة الغربية، قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.



وأفادت ناطقة باسم الجيش، بان "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".



كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة تفيد بـ "خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين".



وقال أدرعي إن العملية شملت "استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات". مضيفا أن القوات الإسرائيلية "صادرت وفجرت آلاف الوسائل القتالية، وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة".



كما أعلن الجيش مقتل أخد جنوده من وحدة النخبة "ايغوز"، وقال إنه قُتل الليلة الماضية بعد تعرضه لإطلاق النار خلال العملية العسكرية في مخيم جنين.



وقال شاهدان من رويترز إنهما رأيا أرتالا من مركبات الجيش الإسرائيلي تغادر جنين.