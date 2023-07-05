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بعد قتل 12 فلسطينيا.. الجيش "الإسرائيلي" يعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين

دوليات

2023-07-05 | 01:50
بعد قتل 12 فلسطينيا.. الجيش &quot;الإسرائيلي&quot; يعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين
322 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاء عملية عسكرية كانت مستمرة منذ يومين في جنين في الضفة الغربية، قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

وأفادت ناطقة باسم الجيش، بان "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة تفيد بـ "خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين".

وقال أدرعي إن العملية شملت "استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات". مضيفا أن القوات الإسرائيلية "صادرت وفجرت آلاف الوسائل القتالية، وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة".

كما أعلن الجيش مقتل أخد جنوده من وحدة النخبة "ايغوز"، وقال إنه قُتل الليلة الماضية بعد تعرضه لإطلاق النار خلال العملية العسكرية في مخيم جنين.

وقال شاهدان من رويترز إنهما رأيا أرتالا من مركبات الجيش الإسرائيلي تغادر جنين.


غارات على غزة
وأغارت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، على موقع في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنها "تحت الأرض" وتستخدم "لإنتاج وسائل قتالية" وهي تتبع لحركة حماس.

وجاءت الغارات ردا على إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو اسرائيل حيث تم اعتراضها جميعا.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.
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