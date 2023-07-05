بعد قتل 12 فلسطينيا.. الجيش "الإسرائيلي" يعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين

بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لاحباط الأنشطة الإرهابية: خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين:
خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة pic.twitter.com/XF1XvTqpbU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2023
بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لاحباط الأنشطة الإرهابية: خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين:
خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة pic.twitter.com/XF1XvTqpbU