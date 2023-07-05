امطار غزيرة تودي بحياة 15 شخصاً في الصين



السومرية نيوز – دوليات



قتل 15 شخصاً وفقد أربعة آخرون في أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين على ما ذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية الأربعاء.

ونقلت وكالة "شينخوا" (الصين الجديدة) الرسمية للانباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار "أودت بحياة 15 شخصاً فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين".

