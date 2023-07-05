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العثور على كوكايين في البيت الأبيض وأمريكا تفتح تحقيقاً

دوليات

2023-07-05 | 03:05
العثور على كوكايين في البيت الأبيض وأمريكا تفتح تحقيقاً
373 مشاهدة


السومرية نيوز - دوليات

أفادت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أن مادة بيضاء عُثر عليها في البيت الأبيض قبل يومين، تبين أنها "مادة الكوكايين" نتيجة اختبار ميداني أولي، بحسب ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية.

يأتي ذلك في إطار تحقيقات تجريها الخدمة السرية الأمريكية (USSS) الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2023 حول الطريقة التي وصلت بها المادة إلى البيت الأبيض.

وسُلّط الضوء على وجود المادة -التي أُرسلت إلى المعامل للخضوع لمزيد من الاختبارات- أمس الإثنين 3 يوليو/تموز، عندما أذاع رجل إطفاء من فريق المواد الخطرة بإدارة الإطفاء في واشنطن دي سي، وقال: "لدينا شريط أصفر يقول هيدروكلوريد الكوكايين".

في حديثه مع صحيفة The Washington Post، قال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، إن الاكتشاف أدى إلى رفع درجة التأهب الأمني وإخلاء وجيز للمبنى الرئاسي، بعد اكتشاف المادة أثناء جولة تفتيش روتينية.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المادة عُثر عليها في مكتبة مراجع، ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" لاحقاً، الثلاثاء، ما قاله مسؤولان، لم يُصرح لهما الحديث عن التحقيقات، بأن المسحوق الأبيض الذي عُثر عليه "في منطقة يُسمح دخولها للمجموعات السياحية، وليست في أي مكتب محدد بالجناح الغربي.

وأبلغ جوجليلمي صحيفة "واشنطن بوست" بأن هناك "تحقيقاً حول السبب والأسلوب" المتبع في الطريقة التي دخلت بها المادة البيت الأبيض.

في هذه الأثناء، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في كامب ديفيد، وعاد الرئيس وزوجته جيل بايدن من المنتجع الرئاسي الكائن بولاية ماريلاند، إلى البيت الأبيض صباح اليوم الثلاثاء.

من جانب آخر، أبلغ مسؤول على علم بالتحقيقات الصحيفة بأن كمية المادة كانت صغيرة.

لن تكون هذه المرة الأولى التي تدخل فيها مخدرات غير قانونية إلى البيت الأبيض، فقد قال مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ إنه دخن الحشيش في أحد حمامات البيت الأبيض عام 2013، واعترف المغني الأمريكي ويلي نيلسون أنه دخن سيجارة تحتوي على مواد مخدرة فوق سطح البيت الأبيض خلال رئاسة جيمي كارتر.

وقال الممثل البريطاني إركان مصطفى إنه دخن سيجارة ماريغوانا واستنشق سطر كوكايين خلال زيارة إلى البيت الأبيض أثناء حملة لمكافحة المخدرات أطلقتها السيدة الأولى الراحلة نانسي ريغان، زوجة الرئيس الراحل رونالد ريغان، وكانت بعنوان "قل لا فحسب".

فيما قالت غراس سليك، مغنية الفرقة الموسيقية جيفرسون إيربلاين، في 2011 إنها حاولت وضع مادة LSD في كوب الشاي الخاص بالرئيس الراحل ريتشارد نيكسون في عام 1970 لكنها فشلت في ذلك.

ولاحقاً قالت سليك بينما تتذكر ما حدث: "أعتقد أن تريكي ديك كان يحتاج إلى القليل من الحمض"، وذلك في إشارة إلى الرئيس نيكسون، الذي استخدم معارضوه هذا اللقب لإهانته.
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