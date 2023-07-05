قائد فيلق القدس الإيراني: الإسرائيليون اليوم في مأزق وبؤس جراء عملية جنين

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الجنرال إسماعيل قاآني قال في تصريح له اليوم الأربعاء، ان أساس صراعنا مع أمريكا هو أننا نريد أن نسير في الطريق المستقيم الحقيقي، لكن أمريكا تريد أن تضعنا على الطريق الذي تقدمه هي، الثورة الإسلامية حددت الطريق المستقيم وتسير في هذا الاتجاه.وأضاف، لم يكن أبناء فلسطين أقوياء في أي مرحلة كما هم اليوم، وفي المقابل، لم يكن الإسرائيليون المجرمون في مأزق وانقسام وبؤس كما هم اليوم، إن أبناء فلسطين تعلموا من الثورة الإسلامية طريقة العيش بكرامة والقتال بكرامة.وتابع: إننا نشهد اليوم أن الكيان الصهيوني دفع بجميع قواته إلى مخيم جنين، إلا أن الشاب الفلسطيني وجه صفعة له، في بعض الأيام ينفذ الفلسطينيون أكثر من 30 عملية في الضفة الغربية ضد الكيان الصهيوني.