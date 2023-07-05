أربع دول ترفع دعوى قضائية ضد إيران بشأن اسقاط الطائرة الأوكرانية

وقالت محكمة العدل الدولية، أن "المدعين يقولون إن إيران تقاعست عن اتخاذ جميع الإجراءات العملية لمنع إسقاط الرحلة بي.إس 752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية".ولفتت المحكمة، إلى أن "إيران تقاعست أيضًا عن التحقيق في الأمر بشكل صحيح".ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان، قائلة: "انتهى الوقت، سنلاحق إيران أمام محكمة العدل الدولية لإسقاطها الرحلة الرقم بي إس 752".وقالت جولي: "سنحصل على الشفافية والمساءلة والعدالة التي تستحقها العائلات"، مضيفة أن "الإفلات من العقاب ليس خيارًا بالنسبة للنظام الإيراني"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".وفي الثامن من كانون الثاني 2020، أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف مما تسبب بمقتل 176 راكبًا معظمهم إيرانيون وكنديون.ولم تعترف إيران إلا بعد 3 أيام بأنها أسقطت الطائرة "عن طريق الخطأ".وبالتالي نفذت الدول الأربع الإنذار النهائي الذي أصدرته، في كانون الأول، طالبة فيه من طهران الخضوع لتحكيم ملزم "لتحميل إيران مسؤولية" إسقاط الطائرة خلال مهلة 6 أشهر.وتستند في ذلك إلى اتفاقية مونتريال، للعام 1971، التي تنظم الجرائم ضد الطيران المدني.